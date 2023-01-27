В ВСУ рассказали о ситуации возле Угледара: россияне испытывают большие потери и отступают

Армии Российской Федерации не удается добиться успеха у Угледара в Донецкой области. Оккупанты терпят большие потери.

Об этом сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Вооруженные силы Российской Федерации, используя мотострелковые подразделения и морскую пехоту, пытаются там добиться значительного успеха, но подвергаются серьезному сопротивлению от ВСУ, понеся потери и отступают", — рассказал он.

По словам Череватого, за прошедшие сутки оккупационные войска совершили 322 обстрела и 58 боевых столкновений. ВСУ ликвидировали 109 оккупантов. Кроме того, 188 россиян ранены. Враг также потерял четыре танка, три пушки, три БМП и три беспилотника.

Напомним, в разведке Великобритании утверждают, что информация россиян о якобы успехах в районе Угледара является фейковой. Российские комментаторы заявляют, мол, армии РФ удалось прорвать оборону ВСУ по этим направлениям. Впрочем, это не так.

Оккупанты уничтожают Угледар. За городок уже несколько суток ведутся ожесточенные бои. Украинские армейцы уничтожили там уже с десяток вражеских бронемашин и несколько сотен оккупантов.

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