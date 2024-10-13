В ВСУ рассказали о тактике россиян возле Временного Яра

Армия РФ сбрасывает на Часов Яр до пяти КАБ за один раз, переходят канал, пытаются накопиться, чтобы идти большей группой на штурм позиций Сил обороны.

Об этом рассказал представитель прессслужбы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Иван Петричак в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация критически сложна.

"За последние несколько недель не было, пожалуй, ни одного дня, когда россияне не пытались бы протиснуть нашу линию обороны", — отметил он.

По его словам, проходят постоянные стрелковые бои врага с нашей пехотой.

" Ребята, которые держат рубежи в окопах, это просто титаны – они делают невероятно сложную работу", — подчеркнул Петричак.

Россияне беспощадно разрушают город – бьют каждый день из всего имеющегося у них вооружения и, кроме артиллерии, РСЗО, по украинской линии обороны активно работает российская авиация.

"КАБы падают по 4-5 штук за один раз и разрушают все, что может быть там. Плюс к этому неуправляемые авиационные ракеты, которые забрасывают в нашем направлении. Пока ситуация контролируемая, то есть линия столкновения не меняется, но очень сложно", — подчеркнул Петричак.

Отметим, что российские захватчики продолжают непрерывные штурмы в попытке проникнуть в глубь Временного Яра.

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