Российское военное командование дало новую задачу своим подразделениям — в течение осени захватить сразу три города Донбасса: Покровск, Мирноград и Доброполье.

Об этом сообщил спикер ОСУВ «Днепр» Алексей Бельский в эфире телемарафона.

По его словам, главная цель врага сейчас — установить контроль над Покровско-Мирноградской агломерацией. Для этого россияне формируют так называемый коридор от Никаноровки и Маяка в направлении Доброполья и перебрасывают туда дополнительные резервы.

«У них есть риск, что наши силы перережут эту кишку, поэтому они подтянули туда целые бригады из других участков фронта», — отметил Бельский.

Первой целью определено Доброполье. Если россияне смогут его захватить, они планируют сосредоточиться на Мирнограде и Покровске. В перспективе оккупанты хотят окружить Константиновку, чтобы отрезать украинские логистические маршруты.

Несмотря на это, враг несет большие потери. Только за минувшие сутки на Покровском направлении украинские силы уничтожили 153 кафира.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры выражают растущую обеспокоенность относительно возможного нового наступления российских войск на Украину.

Мы ранее информировали, что при всем колоссальном количестве сил, которое бросил в это наступление Путин россиянам не удалось захватить ни одного города на Донетчине и Харьковщине в течение лета.