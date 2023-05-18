В ВСУ рассказали о важности защиты столицы: Киев атакуют больше всего

Армия Российской Федерации чаще всего атакует Киев. Именно поэтому столица нуждается в большей защите. Именно поэтому дискуссии о размещении средств ПВО в Украине опасны.

Об этом в эфире телемарафона высказался спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он подчеркнул, что военное руководство и высшее руководство государства "знает где, кого, сколько и чем атакуют". В то же время общественность не должна знать о количестве средств и защите.

"Столько ударов, сколько взял на себя Киев, надо сосчитать. Потому что Киев атакуют чаще всего, а там, где бьют чаще всего, нужно больше защиты. Это очевидно и должно быть понятно всем", — подчеркнул Игнат.

По словам Игната, перекрываться противовоздушной обороной и распределять силы будут там, где это наиболее необходимо. В стране есть много важных объектов государства, стратегических объектов – "надо это все перекрыть".

"Украина большая, а средств мало. Несмотря на то, что нам Запад предоставил много систем, по номенклатуре только SAMP/T ожидаем. Но количество, вопрос в количестве", — пояснил Игнат.

Напомним, россияне атаковали Киев со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 из района Каспия. Также оккупанты задействовали разведывательные БПЛА. Наибольшие повреждения зафиксированы в Дарницком районе, где падали обломки ракет.

Российские оккупационные войска с 21:00 17 мая по 05:30 18 мая выпустили по территории Украины 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. Силы ПВО уничтожили 29 вражеских объектов.

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