В ВСУ рассказали об эффективности ударов по логистике РФ на юге Украины

Удары Вооруженных сил Украины по логистике оккупационной российской армии на юге Украины достаточно эффективны. В частности, свидетельством тому является уменьшение интенсивности обстрелов со стороны РФ в течение последних дней.

Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Пока характерной особенностью является то, что противник пытается держать количество обстрелов правобережья и противоположного берега Днепро-Бугского лимана на отметке 70, но количество снарядов значительно уменьшилось. Если раньше это было 400-500, то сейчас армия РФ может использовать до 300 снарядов в сутки" ", – говорит Гуменюк.

В свою очередь, украинские Силы обороны пытаются выбить оккупантов с левого берега Херсонской области. Пока они работают дистанционно — с помощью артиллерии.

Впрочем, по словам Гуменюк, россияне активизировались на географически сложном участке местности – где острова и проливы.

"Они пробуют вести разведку. Для того чтобы прикрывать свои действия, усиливают обстрелы населенных пунктов, которые расположены ближе к дельте", — отмечает Наталья Гуменюк.

Как сообщалось, ВСУ прорвали первую линию обороны РФ на юге. Продвижение идет, но сообщается о нем дозированно, чтобы сохранить жизнь наших украинских военных.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Большие ударные КУЛАКИ: изменили ли ВСУ тактику на юге | Роман Свитан

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