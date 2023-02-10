В ВСУ рассказали об опасности с Черного моря: общий залп может составить 20 ракет

Оккупанты усилили разведку беспилотниками.
Агрессорка Россия после ослабления шторма вывела в Черное море три ракетоносителя. Один из них – подводный.
Об этом сообщил спикера Оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров.
По его словам, общий залп может составить 20 ракет "Калибр".
"В Черном море шторм уменьшился до 3-4 баллов и сразу активизировалась вражеская корабельная группировка. Враг вывел три ракетоносителя, среди которых и один подводный", — подчеркнул он.
Также Назаров предупредил, что российская армия ужесточила разведку беспилотниками. Также фиксируется подготовка к возможным обстрелам Украины.
"Учитывая и ночную атаку дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136" и повышенную активность вражеской авиации, просматривается подготовка к ракетным ударам", — говорится в сообщении.
Напомним, в Украине утром 10 февраля была объявлена масштабная воздушная тревога. Мониторинговые чаты сообщают об активности вражеской авиации. Есть угроза ракетного удара.
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