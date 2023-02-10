В ВСУ рассказали об опасности с Черного моря: общий залп может составить 20 ракет

Агрессорка Россия после ослабления шторма вывела в Черное море три ракетоносителя. Один из них – подводный.

Об этом сообщил спикера Оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров.

По его словам, общий залп может составить 20 ракет "Калибр".

"В Черном море шторм уменьшился до 3-4 баллов и сразу активизировалась вражеская корабельная группировка. Враг вывел три ракетоносителя, среди которых и один подводный", — подчеркнул он.

Также Назаров предупредил, что российская армия ужесточила разведку беспилотниками. Также фиксируется подготовка к возможным обстрелам Украины.

"Учитывая и ночную атаку дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136" и повышенную активность вражеской авиации, просматривается подготовка к ракетным ударам", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине утром 10 февраля была объявлена масштабная воздушная тревога. Мониторинговые чаты сообщают об активности вражеской авиации. Есть угроза ракетного удара.

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