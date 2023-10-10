В ВСУ рассказали об уничтожении российских ДРГ в Херсонской области

Российские оккупанты продолжают запускать свои диверсионно-разведывательные группы по левобережью Херсонской области. В настоящее время они маневрируют на лодках между островами в реке Днепр.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководитель Объединенного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

В свою очередь, украинские военные успешно уничтожают ДРГ, которые россияне на лодках отправляют вдоль побережья Днепра.

"Держятся они все же вдоль левого побережья и маневрируют среди островов. Нападений на правый берег они не применяют", — сказала Гуменюк.

По словам Гуменюк, маневрирование российских лодок фиксируют фактически каждый день. Впрочем, такие действия больше связаны с логистикой россиян, а также их попытками спасти своих оставленных или раненых военных.

"Это немногочисленные группы, потому что они не могут использовать планомерные военные катера в этом направлении", – рассказала Гуменюк.

Она также отметила, что для своей диверсионно-разведывательной деятельности россияне преимущественно используют отобранные у гражданского населения левобережья Херсонской области лодки.

Как сообщалось, российские диверсионно-разведывательные группы чаще всего пытаются прорвать границу в Сумской и Черниговской областях. Целью таких действий является дезорганизация местного населения и вмешательство в работу ВСУ.

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