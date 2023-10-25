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В ВСУ рассказали об успехах на юге и больших потерях россиян

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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В ВСУ рассказали об успехах на юге и больших потерях россиян

Война. / Фото: Associated Press

Уничтожены более 400 захватчиков.

Вооруженные силы Украины имели частичный успех западнее Вербового Запорожской области – на Мелитопольском направлении.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия генерал Александр Тарнавский.

"Силы обороны Украины на Мелитопольском направлении имели частичный успех западнее Вербового", — говорится в сообщении.

По словам Тарнавского, враг нанес десять авиационных ударов, провел 49 боевых столкновений, а также совершил 932 артобстрела. В свою очередь ракетные войска и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" за сутки выполнили 1228 огневых задач.

Тарнавский отметил, что общие потери врага составили 409 военных. Также три оккупанта сдались в плен.

Украинские военные уничтожили 27 единиц военной техники. В частности, танки, ББМ, БПЛА и т.д. Также ликвидирован состав боеприпасов противника.

Как сообщалось в утренней сводке Генштаба, ВСУ имели успех возле Вербового и отразили ряд атак на Марьинском направлении. За прошедшие сутки произошло около 80 боевых столкновений.

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Дата публикации
Просмотры
3068
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