В ВСУ рассказали об успехах в Бахмуте и достижениях "одной из главных целей"

Бахмут в Донецкой области остается эпицентром боевых действий, но на этом участке фронта есть успехи. Только за минувшие сутки в районе произошло 40 боеприкосновений. Уничтожены 199 российских окупантов. Кроме того, 244 солдата получили ранения, а 15 попали в плен.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Также он сообщил об уничтожении трех вражеских танков, боевой машины пехоты, трех орудий "Мста-Б" и 5 полевых складов с боеприпасами только в течение 12 мая.

"В результате контрнаступательных действий и атак наших подразделений, в рамках оборонной операции, враг был отброшен на расстояние от 250 метров до 1,5 км. Можно говорить, что наша оборонная операция продолжает быть успешной и достигает одной из главных своих целей – это стачивание боевых". возможностей противника, обескровление врага", — подчеркнул представитель ВСУ.

По его словам, оккупанты истощаются на поле боя, у них падает морально-психологическое состояние и появляются элементы паники. "Маркером" этого Череватый называет "почти ежедневные истерические заявления" основателя ППК "Вагнера" Евгения Пригожина. Больше, добавил он, "вагнеровцы" не могут выполнить ни один дедлайн по полному захвату города Бахмут.

"Они продолжают уничтожаться — уничтожаться в больших масштабах. Пополнения у самого "Вагнера" нет. Они вынуждены задействовать регулярные войска: мотострелковые и воздушно-десантные войска, комплектуемые тоже в значительной степени из мобилизованных", — сказал Сергей Череватый.

Напомним, 12 мая в Минобороны сообщили, что ВСУ продвинулись на 2 км в Бахмутском направлении и не потерять за неделю ни одной позиции. оккупанты заявляют неправду о нехватке у них оружия, чтобы оправдать реальную ситуацию на этом участке фронта.

Читайте также:

Бахмут превратился в ад – взрыв в прямом эфире "1+1"

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.