В ВСУ рассказали, почему оккупанты сбрасывают авиабомбы на Змеиный

оккупанты а продолжают свою активность над акваторией Черного моря.

Российская армия время от времени сбрасывает авиабомбы в направлении Змеиного. Ведь России не дает покоя тот факт, что Украина развивается как морское государство.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские войска продолжают свою активность над акваторией Черного моря. В частности, враг использует тактическую авиацию, "время от времени направляя управляемые авиабомбы в направлении острова Змеиный".

"Таким образом пытается давить на гражданское судоходство, поскольку им не дает покоя тот факт, что Украина вопреки даже остановленному зерновому соглашению все равно продолжает развиваться как морское государство и пытается продвигать свои инициативы, даже навигационные, которые были удачно реализованы с помощью четырех судов", – выразилась Гуменюк.

Давление страны-агрессорки также проявляется в атаках на припортовую инфраструктуру со стороны России. Таким образом, Москва пытается убедить мировое сообщество, что украинская припортовая инфраструктура не может функционировать.

Как сообщалось, армия РФ перетягивает к югу пополнение из Крымского направления. В ВСУ говорят, что россияне уже не справляются на юге Украины усилиями той группировки, которые там есть.

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