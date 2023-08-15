Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В ВСУ рассказали, почему перебросили резервы на Лимано-Купянское направление

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1949
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В ВСУ рассказали, почему перебросили резервы на Лимано-Купянское направление

Фото: Associated Press

Украина усилила огневые позиции.

Вооруженные силы Украины усилили огневые позиции и перебросили резервы на Лимано-Купянское направление, чтобы сделать невозможным движение российских оккупационных войск.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Были отданы непосредственные четкие приказы на построение эшелонированной обороны. Ужесточены наши огневые позиции, предоставлены определенные методические рекомендации, опрокинуты резервы. Поэтому это позволило сделать невозможным движение врага", — говорит представитель Вооруженных сил.

По его словам, Лимано-Купянское направление было на постоянном контроле у командующего. Он лично посетил все ключевые бригады, непосредственно обеспечивавшие там устойчивую оборону.

Напомним, представитель Генштаба Андрей Ковалев сообщил, что воины преуспели на двух направлениях и закрепляются на рубежах. Так, Вооруженные силы Украины продвигаются по направлению Урожайного на южном фронте.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

 

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1949
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация