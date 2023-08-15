В ВСУ рассказали, почему перебросили резервы на Лимано-Купянское направление

Вооруженные силы Украины усилили огневые позиции и перебросили резервы на Лимано-Купянское направление, чтобы сделать невозможным движение российских оккупационных войск.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Были отданы непосредственные четкие приказы на построение эшелонированной обороны. Ужесточены наши огневые позиции, предоставлены определенные методические рекомендации, опрокинуты резервы. Поэтому это позволило сделать невозможным движение врага", — говорит представитель Вооруженных сил.

По его словам, Лимано-Купянское направление было на постоянном контроле у командующего. Он лично посетил все ключевые бригады, непосредственно обеспечивавшие там устойчивую оборону.

Напомним, представитель Генштаба Андрей Ковалев сообщил, что воины преуспели на двух направлениях и закрепляются на рубежах. Так, Вооруженные силы Украины продвигаются по направлению Урожайного на южном фронте.

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