В ВСУ рассказали, почему Россия снова начала атаковать ракетами и дронами по ночам

Годовыми ракетными атаками и запусками беспилотников Россия пытается истощить украинскую ПВО и внести раскол во внутреннюю ситуацию — учитывая ожидаемое контрнаступление ВСУ.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк.

По ее словам, враг, атакуя ночью, пытается истощить украинские силы противовоздушной обороны.

"Враг продолжает давить на нас по ночам. Любимое дело на данном этапе. Ночью немного труднее обнаруживать цели. Попытка внести раскол в общество в ожидании того самого активного развития событий на линии фронта и попытки расшатать внутреннее состояние в стране — Где же оно? Где же? и победа", — отмечает она.

Гуменюк напомнила, что такие подобное украинцы уже переживали, когда ждали освобождения Херсона. "Всему свое время", — подчеркнула представитель ВСУ.

По ее словам, "в военном деле есть моменты, когда сохраняется абсолютная тишина, для того чтобы потом были положительные результаты такие, которые мы ожидаем".

Напомним, после полуночи в Украине несколько раз звучали сирены. Первоначально тревогу объявляли в отдельных областях. Впрочем, после 02:00 "покраснела" вся Украина. Во многих регионах страны стали сообщать о взрывах.

В Воздушных силах ВСУ говорят, что этой ночью силы ПВО сбили в разных регионах страны 16 дронов и три "Калибра". В общей сложности были зафиксированы пуски 22 дронов и шести "Калибров".

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