В ВСУ рассказали, почему российская армия взяла паузу в ракетных ударах по Украине

Оккупанты накапливают ракеты.
Вероятно, Российская Федерация накапливает ракеты для ударов по критически важной инфраструктуре Украины с наступлением холодов.
Такое мнение высказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает FREEДОМ.
"Идет какая-то пауза, чтобы дать возможность промышленности накопить определенное количество ракет. Они ведь не могут использовать их так интенсивно без того, чтобы тратить так называемый "неприкосновенный запас". В конце концов, они в него давно залезли", — отмечает Игнат.
Он выразил мнение, что дальнобойные ракеты Х-101 россияне придерживают для определенных своих стратегических задач.
К слову, российские самолеты дальней авиации не наносили ударов по Украине от 21 сентября.
Напомним, в ГУР указали на признаки подготовки Россией новых масштабных ударов по энергосистеме. По словам представителя разведки Андрея Юсова, в последнее время россияне в основном наносят удары дронами-камикадзе. Зато ракет используется меньше.