В ВСУ рассказали, почему российская армия взяла паузу в ракетных ударах по Украине

Вероятно, Российская Федерация накапливает ракеты для ударов по критически важной инфраструктуре Украины с наступлением холодов.

Такое мнение высказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает FREEДОМ.

"Идет какая-то пауза, чтобы дать возможность промышленности накопить определенное количество ракет. Они ведь не могут использовать их так интенсивно без того, чтобы тратить так называемый "неприкосновенный запас". В конце концов, они в него давно залезли", — отмечает Игнат.

Он выразил мнение, что дальнобойные ракеты Х-101 россияне придерживают для определенных своих стратегических задач.

К слову, российские самолеты дальней авиации не наносили ударов по Украине от 21 сентября.

Напомним, в ГУР указали на признаки подготовки Россией новых масштабных ударов по энергосистеме. По словам представителя разведки Андрея Юсова, в последнее время россияне в основном наносят удары дронами-камикадзе. Зато ракет используется меньше.

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