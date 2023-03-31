В ВСУ рассказали, почему у окупантов уменьшился запас "Калибров" в Черном море

Сейчас в акватории готовы к применению четыре ракеты врага.

Сейчас РФ имеет ограниченный запас "Калибров" в Черном море в связи со взрывами на железной дороге Джанкои в аннексированном Крыму. Этими путями оккупанты опрокидывали в Крым эти ракеты. Ремонтные работы продолжаются до сих пор.

Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, железнодорожное сообщение, которое позволяло бы им опрокидывать тяжелую технику, еще не восстановлено. Россияне пытались перебрасывать ракеты в Крым транспортной авиацией, но произошло ли это, достались ли они самих бухт, пока информации нет.

"Мы это констатируем даже исходя из того, что, когда утих шторм, количество корабельного состава увеличилось. Сейчас в Черном море находится 10 единиц, но ракетоноситель один — тот же подводный. То есть, некоторые запасы "Калибров" все же есть", — так она прокомментировала вопрос о том, что пока у ракетоносителей ограничен запас ракет.

Пока в акватории готовы к применению четыре ракеты типа "Калибр". Гуменюк говорит, что после улучшения погоды ракетоносители могут вернуться. Впрочем, будут ли они снаряжены или нет – пока неизвестно.

Напомним, 20 марта взрывами в городе Джанкой были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге. Взрывы в городе привели к повреждению узловой станции.

В ВСУ подчеркнули, что атака по железной дороге в Джанкое – один из элементов плана, предшествующего контрнаступлению ВСУ. Именно поэтому среди оккупантов и коллаборантов на полуострове появились панические настроения.

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