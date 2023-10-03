В ВСУ рассказали, почему "вагнеровцы" важны для армии РФ на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении "вагнеровцы" важны для русских войск, ведь хорошо знают местность.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский.

По словам Ярославского, сейчас трудно точно идентифицировать, находятся ли в секторе возле Бахмута именно наемники ППК "Вагнера", потому что они еще не попадали в плен.

"Они же без документов выступают. Но информация есть, что они возвращаются в состав Вооруженных сил РФ, но уже как контрактники. Это закономерная ситуация после ликвидации Пригожина. Они будут частично. Потому что это действительно боеспособное подразделение. Логично, что он будет возвращаться на Бахмутское направление. Потому что за месяцы, проведенные здесь, они понимают территорию. "Вагнера разбираются в местности", — рассказал представитель ВСУ.

Ярославский отмечает, что недооценивать знания "вагнеровцев" не следует. Впрочем, ни о каком усилении российских войск на Бахмутском направлении речь не идет. Более того — ВСУ не допустят массовой ротации оккупационной армии на этом участке фронта, добавляет он.

"Если они массово начнут возвращаться – они будут входить в состав бригад. Конечно, как люди, которые прежде всего разбираются в местности, они будут непосредственно тянуть за собой все остальные подразделения, а особенно прибывающие на локацию. Бахмута — мы простреливаем все участки.Поэтому массовой замены, ротации, не будет.Наша задача продолжается систематически.Несмотря на то, есть ли "вагнера" или нет, мы отрезаем логистические пути.Все делаем для того, чтобы группировку врага в Бахмуте оставить без поставки", — подчеркнул Денис Ярославский.

Бои у Бахмута

Руководитель прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявлял, что на Бахмутском направлении продолжаются интенсивные тяжелые бои. Ситуация на этом участке фронта напряженная, но контролируемая.

В свою очередь сержант роты ударных БПЛА 92-й отдельной механизированной бригады Олесь Маляревич отмечает, что оккупанты получили приказ вернуть утраченные позиции на Бахмутском направлении. В то же время, украинские военные своих намерений не изменили — они двигаются в сторону деоккупации города.

Кроме того, в районе железной дороги у Бахмута Донецкой области идут тяжелые бои. События разворачиваются динамически. На северном фланге Бахмута россияне идут лоб в лоб, пытаясь остановить наступление ВСУ.

По состоянию на 1 октября 2023 г. Россия держит в Бахмуте 10 тысяч оккупантов. Это танковые, мотострелковые и десантные подразделения. Россияне не намерены отступать из города.

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