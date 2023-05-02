В ВСУ рассказали подробности ракетных обстрелов Павлограда: "Ударили дважды"

Российские террористы в ночь на 2 мая дважды обстреляли город Павлоград Днепропетровской области. Они выпустили по этому населенному пункту ракеты.

Об этом в эфире телемарафона 2 мая сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"По Павлограду было два удара: сначала еще в полночь был, вероятно, по применению баллистических ракет, а дальше удар ракетой с самолетов стратегической авиации — это Х-101 очевидно. Есть еще ракеты Х-555, но это однотипная ракета воздушного базирования. Чтобы установить тип ракеты, нужно иметь ее обломки", — объяснил Игнат.

Обстрел Павлограда Днепропетровской области

Российские террористы ночью 30 апреля и в ночь на 1 мая массированно обстреляли город Павлоград Днепропетровской области. Пропагандисты сразу после террористических атак их армии начали распространять фейки о "химической угрозе" из-за уничтожения оружия. Однако в городском совете Павлограда это опровергли.

По информации спасателей, попадание было в промышленное предприятие. Также повреждены многие дома и ранены люди. Двое пострадавших попали в реанимацию.

Президент Зеленский 1 мая в своем обращении к украинцам сообщил, что террористы убили в Павлограде двух молодых парней.

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