В ВСУ рассказали подробности сбивания российского Ка-52 и показали эпическое видео

ВСУ сбили очередной российский вертолет Ка-52. Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" показали видео после его падения.

Украинские защитники в среду, 5 апреля, сбили российский вертолет Ка-52 с помощью зенитно-ракетного комплекса "Перун". Экипаж сбитого "Аллигатора" не выжил.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Был сбит Ка-52. За ним пытался вылететь другой экипаж, но ему в итоге удалось отойти. Экипаж сбитого вертолета погиб", — рассказал он.

Череватый добавил, что зенитчики 10 бригады сбили российский вертолет зенитно-ракетным комплексом "Перун" польского производства именно во время пребывания президента Зеленского в Польше.

Сами бойцы 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" в Facebook показали видео после сбития российского вертолета Ка-52.

"Сбит очередной вертолет при попытке авианалета на наши позиции. Благодаря бдительности и профессионализму наших противовоздушных подразделений он был немедленно сбит. Для эвакуации первого прибыл еще один смертник на вертолете, но также был поврежден. К сожалению успел убежать, оставив своего "побратима", — говорится в сообщении военных.

Напомним, ранее украинские воины из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили два новейших российских вертолета Ка-52 "Аллигатор" из противотанкового ракетного комплекса украинского производства "Скиф/Стугна-П".

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