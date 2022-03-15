В ВСУ рассказали, при каких условиях будут привлекать солдат-срочников к обороне государства

В ВСУ рассказали, при каких условиях будут привлекать солдат-срочников к обороне государства

На период мобилизации увольнение военнослужащих срочной службы, как и призыв на срочную службу, не ведется.

Военные срочные службы будут привлекаться в том случае, если боевые действия будут происходить на мирной территории Украины.

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Об этом сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач, пишет "Интерфакс-Украина".

"Военнослужащие срочной службы, как правило, проходили службу в частях обеспечения в тыловых районах боевых воинских частей. К задачам в зоне Операции объединенных сил их не привлекали, поэтому и сейчас их специально в эту зону никто не направляет. Но могут складываться обстоятельства, когда и на уже вчерашней мирной территории будут боевые действия – эти военнослужащие наравне со всеми будут вовлечены в оборону этих воинских частей и будут защищать наше государство с оружием в руках", — сказал Горбач.

Он подчеркнул, что на период мобилизации увольнение военнослужащих срочной службы, как и призыв на срочную службу, не ведется.

"В целом, прохождение срочной военной службы на период военного времени законодательством ничем не отличается", — уточнил Горбач.

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