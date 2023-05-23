В ВСУ рассказали, с какими проблемами сталкиваются оккупанты на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении в армии РФ появляются трудности с коммуникацией меж подразделениями.

Об этом рассказал исполняющий обязанности командира 3-й бригады, майор ВСУ Максим Жорин, передает NV.

По словам военного, россияне продвигаются и наступают только в мечтах. Армия захватчиков не была подготовлена к активной обороне.

«На данный момент на этом направлении одной из самых больших их проблем оказалось то, что они в своих мечтах всегда должны были наступать, и готовили свои группы и подразделения — все исключительно для наступления. Они очень плохо были готовы к тому, что им в очень скорые сроки придется обороняться, причем обороняться так, что будет горячо", — сказал Жорин.

Он добавил, что у россиян даже между регулярными частями "очень плохое взаимодействие".

Отметим, что вооруженные силы Украины держат небольшой плацдарм в самом Бахмуте Донецкой области. Украинские силы обороны продвигаются по флангам.

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