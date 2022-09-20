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В ВСУ рассказали, с какого оружия можно сбить иранские беспилотники Shahed-136

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В ВСУ рассказали, с какого оружия можно сбить иранские беспилотники Shahed-136

фото/Воздушное командование "Восток"

Воздушные силы ВСУ исследуют эффективность иранских беспилотников.

Уже удалось сбить два иранских беспилотника.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Игнат объяснил, что иранский дрон – это малозаметная радиолокационно, относительно небольшая воздушная цель, которая в основном летит на низкой высоте. Этот дрон можно сбивать разными средствами ПВО и даже стрелковым оружием. Лучше всего для уничтожения таких целей подходят зенитные пушки или такие средства ПВО, как украинская "Шилка", или немецкий "Гепард".

Также его можно уничтожить с помощью радиоэлектронной борьбы.

Напомним, Россия уже использует в Украине боевые беспилотники из Ирана.

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