В ВСУ рассказали, сколько еще оккупантов осталось на правом берегу Днепра

Там подчеркнули, что правый берег Днепра нужно еще очистить от захватчиков – это займет некоторое время.

Не менее 10 тысяч российских военных осталось на правом берегу Днепра Херсонской области.

Об этом рассказал военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в эфире телеканала "Эспрессо".

"10 тысяч российских военных осталось на правом берегу Днепра. Под Херсоном, на Херсонщине, на берегах. Кто отстреливается, кто пытается пробиться и попасть на тот берег любым способом, кто переодевается в гражданских, кто будет сдаваться в плен. Их еще ловить и ловить. Правый берег Днепра нужно от них очистить, это займет некоторое время", — отметил военнослужащий.

Также, по его словам, российское руководство успело заранее вывезти многих российских военных из Херсона.

"Часть техники также вывели, часть россияне потеряли за последние две недели. Но они и перебрасывали в Херсонскую область личный состав. Россияне выводили штурмовиков и загоняли на их место мобилизованных", — резюмировал Сазонов.

Ситуация в Херсонской области

ВСУ освободили Херсон, который с марта был под оккупацией россиян, 11 ноября.

По данным британской разведки, оккупанты готовились к бегству из Херсона несколько недель.

12 ноября оккупационная "власть" временно захваченной территории Херсонской области заявила о переносе "столицы" из Херсона в Геническ.

В Херсонской области вооруженные силы Украины продолжают продвигаться и закрепляться на позициях. На правом берегу Днепра остается немало россиян. Таким образом, ВСУ пополняют обменный фонд и "российский ленд-лиз".

Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий оценил, что большая часть российских сил, дислоцированных на правом берегу, все еще там. Это сила, которая раньше оценивалась в 20 000 человек.

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