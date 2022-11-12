В ВСУ рассказали, сколько еще оккупантов осталось на правом берегу Днепра

Там подчеркнули, что правый берег Днепра нужно еще очистить от захватчиков – это займет некоторое время.
Не менее 10 тысяч российских военных осталось на правом берегу Днепра Херсонской области.
Об этом рассказал военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в эфире телеканала "Эспрессо".
"10 тысяч российских военных осталось на правом берегу Днепра. Под Херсоном, на Херсонщине, на берегах. Кто отстреливается, кто пытается пробиться и попасть на тот берег любым способом, кто переодевается в гражданских, кто будет сдаваться в плен. Их еще ловить и ловить. Правый берег Днепра нужно от них очистить, это займет некоторое время", — отметил военнослужащий.
Также, по его словам, российское руководство успело заранее вывезти многих российских военных из Херсона.
"Часть техники также вывели, часть россияне потеряли за последние две недели. Но они и перебрасывали в Херсонскую область личный состав. Россияне выводили штурмовиков и загоняли на их место мобилизованных", — резюмировал Сазонов.
Ситуация в Херсонской области
ВСУ освободили Херсон, который с марта был под оккупацией россиян, 11 ноября.
По данным британской разведки, оккупанты готовились к бегству из Херсона несколько недель.
12 ноября оккупационная "власть" временно захваченной территории Херсонской области заявила о переносе "столицы" из Херсона в Геническ.
В Херсонской области вооруженные силы Украины продолжают продвигаться и закрепляться на позициях. На правом берегу Днепра остается немало россиян. Таким образом, ВСУ пополняют обменный фонд и "российский ленд-лиз".
Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий оценил, что большая часть российских сил, дислоцированных на правом берегу, все еще там. Это сила, которая раньше оценивалась в 20 000 человек.
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