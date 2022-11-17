В ВСУ рассказали, сколько ракет удалось сбить во время массированной атаки россиян 17 ноября: "Не очень удачная работа"

В ВСУ рассказали, что из 18 ракет, которые россияне выпустили по Украине, сбить удалось только 6. Это связано с тем, что У ВСУ нет достаточно средств противовоздушной обороны, чтобы работать эффективно.

Утром 17 ноября российские оккупанты преимущественно из своей авиации выпустили по Украине 18 ракет. Однако украинскому ПВО сбить удалось только 6 из них.

Почему так произошло рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Известно, что оккупанты выпустили в сторону Украины ракеты типа С-300, Х-101, Х-555, Х-59 и "Калибр".

По словам Игната, в Киевской области удалось сбить четыре крылатых ракеты и 5 "Шахедов", а в Одесской области — по меньшей мере две управляемые авиационные ракеты Х-59. Относительно других воздушных угроз информацию уточняют.

Однако Игнат отметил, что на этот раз работа ПВО была не столь удачной, как в предыдущие разы.

"Это обуславливается тем, что у Украины нет достаточно средств противовоздушной обороны, чтобы работать эффективно. Сегодня нуждаемся именно в тех системах, которые дают 100% результат в тех направлениях, где они стоят. Мы не можем сейчас уточнять, где находятся Iris-T и NASAMS, но в зонах своей ответственности, все что входит в зону их поражения, крылатых ракет или "Шахедов", эти комплексы однозначно сбивают", — объяснил спикер Воздушных сил.

Кроме того, Игнат сообщил, что ракеты Х-101 и Х-555 могли запускать из Волгодонска, а "Калибры" — с Черного моря. Дронами россияне атаковали с севера Украины, вероятно, с территории Беларуси и Курской области.

ТСН.ua собрали все, что известно об очередной массированной ракетной атаке России по Украине.

Читайте также: