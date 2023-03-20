В ВСУ рассказали, сколько российских войск находятся в Беларуси

В Беларуси расположены около 4 тысяч российских военнослужащих. Отмечается, что они проходят обучение под руководством белорусских инструкторов.

Об этом рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью РБК-Украина.

Наев рассказал, что это в основном мобилизованные россияне.

"Еще с октября прошлого года военно-политическим руководством РФ принято решение о развертывании на территории Беларуси региональной группировки войск союзного государства. Официально Россия заявила о размещении 9 тысяч военнослужащих", – пояснил Наев.

По словам эксперта, они проходят трехмесячный курс подготовки в составе подразделений территориальных войск РФ под руководством белорусских инструкторов.

"В дальнейшем эти мобилизованные перемещаются в Россию для ведения боевых действий на территории Украины", — добавил генерал-лейтенант.

Накануне командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев провел совещание по вопросам усовершенствования защиты населения в Черниговской области, которое проживает в приграничных районах с Россией и подвергается артиллерийским и минометным обстрелам.

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