ВСУ рассказали, сколько военных убили боевики за время режима прекращения огня

За почти год вследствие обстрелов боевиков погибли 45 украинских военнослужащих. Еще 150 бойцов были ранены.
В Вооруженных Силах назвали количество военных, погибших и получили ранения в зоне ООС за время действия так называемого режима тишины, то есть с 27 июля 2020 года.
Об этом сообщает "Громадське".
Так, по состоянию на 18 июля за это время в результате обстрелов боевиков погибли 45 украинских военнослужащих. Еще 150 бойцов были ранены.
Отмечается, что в эту статистику не входящих случаи, когда военные подрывались на взрывных устройствах.
Всего за время войны в Донбассе погибли 2705 украинских защитников, еще 10 280 получили ранения.
Ранее ООН по правам человека посчитали общее количество жертв боевых действий на Донбассе с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года.