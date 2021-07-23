ВСУ рассказали, сколько военных убили боевики за время режима прекращения огня

ВСУ рассказали, сколько военных убили боевики за время режима прекращения огня

За почти год вследствие обстрелов боевиков погибли 45 украинских военнослужащих. Еще 150 бойцов были ранены.

В Вооруженных Силах назвали количество военных, погибших и получили ранения в зоне ООС за время действия так называемого режима тишины, то есть с 27 июля 2020 года.

Об этом сообщает "Громадське".

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Так, по состоянию на 18 июля за это время в результате обстрелов боевиков погибли 45 украинских военнослужащих. Еще 150 бойцов были ранены.

Отмечается, что в эту статистику не входящих случаи, когда военные подрывались на взрывных устройствах.

Всего за время войны в Донбассе погибли 2705 украинских защитников, еще 10 280 получили ранения.

Ранее ООН по правам человека посчитали общее количество жертв боевых действий на Донбассе с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года.

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