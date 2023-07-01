В ВСУ рассказали, сколько вражеских "Искандеров" и "Кинжалов" сбили за июнь — инфографика

За июнь враг 22 раза совершил массированный обстрел Украины с воздуха.

Вооруженные силы Украины в течение июня сбили семь баллистических ракет "Искандер-М", шесть аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал" и восемь вертолетов: семь Ка-52 "Аллигатор" и один Ми-24.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в Телеграмме.

По его словам, враг 22 раза совершил массированный обстрел Украины с воздуха, применив разные типы вооружения, а силы ПВО дали достойный отпор россиянам.

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Указывается:

6 июня было уничтожено 35 крылатых ракет Х-101/Х-555.

16 июня ПВО сбили 6 аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал"

20 июня было уничтожено 32 "шахеда"

24 июня ПВО сбили 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, 1 крылатую ракету "Калибр".

ВСУ в июне показали рекорд по уничтожению техники окупантов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент невозможно назвать точное количество жертв российской войны. Впрочем, Россия несет намного большие потери среди военных, чем наша Украина.

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