В ВСУ рассказали, существует ли угроза наступления Беларуси на Украину в ближайшее время

Беларусь пока не выявляет признаков формирования ударных группировок, свидетельствующих о наступлении.

У Беларуси нет достаточных сил для сухопутного наступления на Украину. Впрочем, ситуация на северных границах Украины в будущем может измениться.

Такое мнение высказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Сегодня на территории Беларуси нет достаточных сил для сухопутного наступления на Украину. В то же время ситуация может измениться в будущем в зависимости от намерений врага", — сказал Наев.

Он отмечает, что угроза для Украины со стороны Беларуси зависит от сил противника, находящихся на территории Беларуси.

Этих сил недостаточно для сухопутного наступления сейчас. Но то, что может произойти в будущем, зависит от намерений противника", – говорит командующий Объединенными силами ВСУ.

Он отметил, что украинцы существенно изменили свои позиции на востоке страны. В частности значительно увеличено количество минно-взрывных заграждений.