В ВСУ рассказали, устроит ли Россия массированный ракетный удар на Пасху

Игнат отмечает, что опасность существует постоянно.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что угроза ракетных ударов по территории Украины существует постоянно, в том числе и на Пасху.
Об этом он сказал 10 апреля в эфире телемарафона.
Игнат отметил, что российские террористы держат корабли с ракетами и самолеты, а потому угроза ракетных ударов существует всегда.
"Страна, использующая религию как оружие массового поражения, на сегодняшний день я так называю Московский патриархат, может сделать это и на Пасху, а может и не сделать", — пояснил Игнат.
Спикер Воздушных сил добавил, что нужно всегда быть готовым к ракетной угрозе.
Ракетные удары по Украине
С октября 2022 года Россия наносит массированные ракетные удары по Украине. Основной целью окупантов с тех пор является наша энергетическая система. Целью террористических атак РФ по нашей инфраструктуре было то, чтобы во время сильных морозов оставить украинцев без электричества и тепла. Поэтому длительное время действовать аварийные и стабилизационные графики отключения света.
Однако по состоянию на апрель 2023 Украина восстановила свои энергетические мощности и вероятно может начать снова продавать электричество за границу.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что в ближайшее время может произойти новая ракетная атака по территории Украины. Об этом свидетельствует то, что в Черном море находятся ракетоносители с "Калибрами". Многие эксперты считают, что новой целью массированных ракетных обстрелов может стать транспортная и военная инфраструктура Украины.
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