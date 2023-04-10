В ВСУ рассказали, устроит ли Россия массированный ракетный удар на Пасху

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что угроза ракетных ударов по территории Украины существует постоянно, в том числе и на Пасху.

Об этом он сказал 10 апреля в эфире телемарафона.

Игнат отметил, что российские террористы держат корабли с ракетами и самолеты, а потому угроза ракетных ударов существует всегда.

"Страна, использующая религию как оружие массового поражения, на сегодняшний день я так называю Московский патриархат, может сделать это и на Пасху, а может и не сделать", — пояснил Игнат.

Спикер Воздушных сил добавил, что нужно всегда быть готовым к ракетной угрозе.

Ракетные удары по Украине

С октября 2022 года Россия наносит массированные ракетные удары по Украине. Основной целью окупантов с тех пор является наша энергетическая система. Целью террористических атак РФ по нашей инфраструктуре было то, чтобы во время сильных морозов оставить украинцев без электричества и тепла. Поэтому длительное время действовать аварийные и стабилизационные графики отключения света.

Однако по состоянию на апрель 2023 Украина восстановила свои энергетические мощности и вероятно может начать снова продавать электричество за границу.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что в ближайшее время может произойти новая ракетная атака по территории Украины. Об этом свидетельствует то, что в Черном море находятся ракетоносители с "Калибрами". Многие эксперты считают, что новой целью массированных ракетных обстрелов может стать транспортная и военная инфраструктура Украины.

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