В ВСУ развертывают новые роботизированные подразделения: подробности

По словам министра Рустема Умерова, подобные системы уже показали свою эффективность на поле боя.

Министерство обороны запускает проект масштабного применения беспилотных наземных роботизированных комплексов в войсках.

Об этом 5 февраля сообщил Рустем Умеров в Facebook.

По его словам, Украина увеличивает производство роботизированных комплексов и разворачивает полноценные роботизированные подразделения в составе боевых бригад Вооруженных сил Украины на линии фронта.

Министр отметил, что такие системы доказали свою способность выполнять множество боевых задач, в частности:

осуществлять наступательные и оборонительные операции;

обеспечивать логистику подразделений;

проводить эвакуацию раненых с поля боя;

выполнять минирование и разминирование территорий.

При создании роботизированных подразделений был учтен боевой опыт бригад, уже использующих эти системы.

"Крайне важно, что основными поставщиками наземных роботизированных комплексов являются ведущие отечественные компании. Украинские производители адаптировали свои изделия к условиям современной войны и рекомендациям боевых подразделений Сил обороны", – подытожил Умеров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сейчас 40% оружия и техники, которое используется украинскими военными, производится внутри страны.

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