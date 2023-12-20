В ВСУ сделали важное заявление о мобилизации женщин: подробности

На данный момент у ВСУ много профессий для женщин, однако мобилизуют их только по личному желанию. Женщины-медики всегда были военнообязанными.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Он объяснил, что россияне пытались расшатать тему мобилизации женщин. “На самом деле все гораздо проще. Женщины-медики всегда были военнообязанными. После окончания своего вуза они знали, что они военнообязаны и должны были встать на военный учет в свои ТЦК и СП”, – объяснил Фитьо.

По его словам, был период, когда уничтожалась система военного учета. Потому некоторые медики не стали на военный учет.

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“Сейчас нет таких проблем вообще, потому что наши женщины-медики просто звонят в свой ТЦК и СП, договариваются, когда им можно прийти, проходят медицинское освидетельствование, предоставляют необходимый перечень документов, становятся на военный учет и продолжают заниматься своей работой. Ажиотажа никакого не было, женщин в армию мы не мобилизуем. Как показывает практика, российская пропаганда здесь проиграла полностью”, – объяснил Фитьо.

Он добавил, что необходимо пользоваться исключительно официальными источниками информации для того, чтобы не попадать на "фейки".

“Кто хочет присоединиться к Вооруженным Силам Украины среди женщин – это можно сделать самостоятельно, можно обратиться и за мобилизацией, если профессия востребована. У нас в армии есть женщины-артиллеристы, есть женщины-пилоты в армейской авиации. То есть, профессий для женщин в Силах обороны много, но это исключительно по собственному желанию”, — резюмировал Владимир Фитьо.

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ существенно увеличилось количество женщин в армии. В настоящее время в ВСУ несут службу более 60 тысяч женщин.