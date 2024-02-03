В ВСУ сделали заявление о наступлении российской армии

Наступление армии Российской Федерации на фронте не может продолжаться вечно. Сейчас захватчикам не хватает сил и средств, чтобы продвигаться дальше по линии столкновения. Впрочем, врага нельзя недооценивать.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

"Противник не откажется вести боевые действия даже этой весной, поскольку продолжается формирование и подразделений, и подготовка резервов. Однако из того, что сказал Кирилл Буданов (наступление РФ иссякнет в начале весны 2024-го — Ред.), конечно, наступление не может продолжаться вечно", — заявил он.

Впрочем, оккупационную армию нельзя недооценивать, ведь вражеское войско остается достаточно мощным. По словам Евлаша, "можем как-то им смеяться, но недооценивать не стоит".

"Все же это остается одна из мощных армий мира, имеющая на вооружении мощные БПЛА в достаточно большом количестве, РЭБ, большие запасы техники, хранящейся еще на далеком востоке России", — подчеркнул представитель ВСУ.

Евлаш отмечает, что для проведения наступательных действий нужно привлечь большое количество личного состава, техники, ресурсов и денег.

"В настоящее время то, что они (россияне — Ред.) собрали здесь, не хватает, чтобы продвигаться дальше. Мы сейчас используем наше техническое преимущество, нашу инновационность и нестандартный подход к ведению боевых действий", — добавил Евлаш.

Как сообщалось, в интервью CNN глава ГУР Кирилл Буданов заинтриговал заявлением, что следующие полгода войны будут интересны. Наступление оккупационных войск закончится.

Кроме того, Буданов анонсировал новое контрнаступление ВСУ. Главный разведчик заявил, что наступление России, которое сейчас продолжается на фронте, будет "полностью исчерпано" до "ранней весны".

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