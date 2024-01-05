В ВСУ сделали заявление о производстве в РФ истребителей Су-34

Агрессор Россия продолжает производить истребители-бомбардировщики Су-34. Впрочем, в малом количестве из-за введенных санкций.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий.

По его словам, для захватчиков потеря каждого самолета – это очень серьезно. Ведь "вместе с Су-35 – это самый современный самолет россиян".

"Производство занимает большое время, особенно в условиях санкций. Им нужны импортные комплектующие, к сожалению, они продолжают производство. В прошлом году они изготовили партию из двух-трех Су-34. Будем надеяться, что уничтожать мы будем больше, чем РФ способна производить", – подчеркнул Игнат.

Представитель ПС отметил, что Су-34 – современный самолет, с которого оккупанты сбрасывают управляемые авиационные бомбы и ракеты типа Х-59.

Напомним, 4 января в России сгорел бомбардировщик Су-34. Произошло это на аэродроме Шагол в Челябинске.

Ранее командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук 22 декабря сообщил, что ВСУ уничтожили на юге три вражеских бомбардировщика Су-34. Произошло это в районе Крынок в Херсонской области.

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