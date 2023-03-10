В ВСУ снова опровергли информацию о получении Украиной Patriot

О передаче ВСУ О сообщило британское медиа.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат снова опроверг информацию о том, что Украина получила американскую систему противовоздушной обороны Patriot.
Об этом Игнат завил в эфире телемарафона, комментируя материал газеты Financial Times.
"Нет пока, не видел", — подчеркнул Игнат.
По словам представителя Воздушных сил ВСУ, общество узнает о приезде системы ПВО Patriot в Украину, когда она впервые собьет российский самолет.
Financial Times написало, что Украина получила одну из двух систем Patriot. Впрочем, пока ПРО не ввели в эксплуатацию. Кроме того, в материале отмечают, что также ожидается несколько пусковых установок Patriot из Нидерландов.
Напомним, на днях польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что якобы первые американские системы ПРО Patriot прибыли в Украину. Но впоследствии Минобороны Польши опровергло заявление, сказав о "трудностях перевода".
Тогда представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что украинские Вооруженные силы не получили системы противовоздушной обороны. По его словам, украинцы узнают о получении Patriot, когда Воздушные силы известят первый сбитый ПВО самолет.
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