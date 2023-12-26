В ВСУ сообщили, чем уничтожили крупный российский десантный корабль "Новочеркасск"

Большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в районе временно аннексированной Феодосии (Крым) был атакован крылатыми ракетами.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

"Около 2:30 26 декабря тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе. Результат — "на лицо", — говорится в сообщении Воздушных сил.

Уничтожение корабля "Новочеркасск"

Ночью против 26 декабря в порту оккупированной Феодосии (Крым) раздался мощный взрыв. После этого возник пожар. Местные жители сообщали, что слышали несколько взрывов в районе порта, после чего в небе появились следы дыма.

Украинские Воздушные силы сообщили, что в Крыму был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск". Оппозиционные крымские СМИ сообщают, что было уничтожено судно, которое привезло в оккупированный полуостров боеприпасы из Ирана.

Читайте также: