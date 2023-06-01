В ВСУ сообщили детали ночной атаки на Киев: сколько ракет и откуда выпустила Россия

В ночь на 1 июня около 02:45 российские оккупационные войска продолжили серию атак на Киев. Силы ПВО сбили десять ракет: семь баллистических ракет "Искандер-М" и три крылата — "Искандер-К".

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Снова противник коварно атакует баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер". Так что времени на то, чтобы спрятаться в укрытие, не так много", — говорится в сообщении.

Ночью армия России выпустила десять баллистических и крылатых ракет типа "Искандер" из северного направления – Брянской области РФ.

Ночная атака на Киев

Ночью в 02:49 в Киеве была объявлена воздушная тревога. Она продолжалась более часа – до 04:04. Жители столицы сообщили о взрывах. В Киевской городской военной администрации заявили, что работает ПВО.

Силы ПВО сбили все ракеты, но их обломки снова нанесли ущерб в городе. Разрушения зафиксированы в Деснянском, Дарницком и Днепровском районах. В частности, в Деснянском обломки упали на детскую поликлинику, повреждены две школы, детский сад и участковый пункт полиции.

В результате вражеского ракетного обстрела погибли трое жителей Деснянского района. Среди них один ребенок 2012 года рождения. Количество травмированных – 10 человек, среди которых также ребенок.

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