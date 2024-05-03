В ВСУ сообщили, есть ли российская армия в Часовом Яру

Оккупационной армии Российской Федерации нет в городе Часов Яр Донецкой области. захватчики не пересекали рубежи и границы населенного пункта.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

"Противник не оставляет попыток давить на Времен Яр, выполняя определенные дедлайны. Силы обороны контролируют обстановку. Вражеской армии в городе нет, враг не пересекал границы и границы города", — подчеркнул представитель ВСУ.

По его словам, россияне пытаются обойти Часов Яр по флангам через населенные пункты Богдановка и Ивановское. Оккупанты активно штурмуют эти населенные пункты, чтобы "взять в тиски Часов Яр".

Кроме того, на этом участке фронта захватчики завершают свою перегруппировку, а неподалеку от Белогоровки заводят дополнительные штурмовые группы. Кроме того, россияне перемещаются в районах Клещиевки и Андреевки. Там Россия планирует проводить штурмовые действия в Ивановском районе.

Российские войска активно проводят артиллерийское влияние в окрестностях Временного Яра. Вероятно, враг готовит основу для следующей волны штурмов.

"Захватчики пытаются методом выжженной земли уничтожать все наши взводные опорные пункты и сам город Времен Яр. Однако наши воины сдерживают врага и стабилизируют ситуацию в этом направлении", — говорит Волошин.

Бои во времена Яр

Ранее в ВСУ оценили, сможет ли российская армия захватить Времен Яр до 9 мая. Ведь оккупационные войска задействовали полностью все ресурсы в этом направлении. Планы врагу вряд ли удастся претворить в жизнь.

Впрочем, в Нацгвардии говорят, что российская армия активно штурмует Часов Яр. В частности, враг атакует с флангов – Ивановское и Богдановку. Кроме того, на востоке и юге враг увеличил применение дронов и авиации.

Между тем, аналитики Института изучения войны заявили: когда россияне смогут захватить Времен Яр — зависит от формирования резервов и поставки помощи от Запада.

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