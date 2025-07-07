В ВСУ сообщили, какая на самом деле ситуация возле Лобкового и Степного

ВСУ

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Ситуация на южном фронте Украины остается непростой, однако украинские силы полностью контролируют обстановку.

Об этом сообщил представитель оперативного командования Владислав Волошин в эфире программы Ранок.LIVE.

По словам Волошина, в отдельных направлениях на Запорожье и в прибрежной зоне Днепра фиксируется активизация врага, однако информация о якобы потере некоторых населенных пунктов не соответствует действительности.

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«Сейчас ситуация на юге Украины довольно непростая, но она контролируемая. Относительно того, комментировать мне или не комментировать, как DeepState наносит позиции на карте, я скажу так, что за прошедшую неделю никаких штурмов в направлении населенных пунктов Лобково и Степное не было. То есть, штурмы были, они были в направлении Каменского, они были в направлении Малиновки на Гуляйпольском направлении», — сказал спикер.

Волошин также отметил сложную ситуацию на Приднепровском направлении, где российские войска пытаются взять под контроль островную зону Днепра.

«Еще у нас на юге довольно неспокойно на Приднепровском направлении, где противник пытается взять под контроль островную зону Днепра. Кроме того, противник постоянно осуществляет обстрелы, постоянно привлекает авиацию и наносит авиационные удары по нашим позициям и по населенным пунктам, которые расположены вблизи линии боевого соприкосновения. Кроме того, противник довольно часто у нас, ну почти самое большое зафиксированное у нас количество на всей линии боевого соприкосновения применений FPV-дронов», — отметил он.

Относительно слухов о потере контроля над некоторыми селами, спикер подчеркнул, что такого не было.

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«А относительно, скажем, наступательных действий или штурмовых действий в тех населенных пунктах, которые почему-то случайно уже стали, вчера были наши, а сегодня чужие, такого у нас не было и мы об этом не сообщали».

Напомним, ранее мы писали о том, что DeepState сообщил об оккупации Лобкового и Поддубного в Донецкой области, а также продвижении войск РФ возле Степного и Ровнополя.