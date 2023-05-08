В ВСУ сообщили количество уничтоженных оккупантов на Бахмутском направлении за девять месяцев

Последующая верификация этих потерь приведет только к ее увеличению.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил о летальных потерях оккупантов на Бахмутском направлении за девять месяцев. И это количество больше, чем оценивают в Белом доме.

Об этом говорилось в эфире телемарафона.

"Речь идет о 100 тысячах потерь, из которых 20 тысяч — это летальные потери на Бахмутском направлении за девять месяцев. Следовательно, мы можем говорить, что это еще очень консервативный подсчет. И я думаю, что дальнейшая верификация этих потерь приведет только к ее увеличению "Это естественный процесс, ведь враг использует по сути непрерывные атаки, которые западные аналитики уже назвали мясными. И это был их главный метод ведения войны", — отметил Сергей Череватый.

Он подчеркнул, что оккупанты все еще пытаются взять город-крепость Бахмут. За сутки произошло 29 боеприкосновений в этом направлении. 415 раз враг наносил удары ствольной и реактивной артиллерией по позициям ВСУ.

"Шесть авианалетов произошло, 124 оккупанта в этих боях уничтожены, 164 получили ранения. Также подбит вражеский танк Т-72, две станции радиоэлектронной борьбы "Стриж" и пять полевых складов с боеприпасами”, — добавил Череватый.

Напомним, замминистра обороны Украины Анна Маляр накануне тоже прокомментировала заявления США о том, что Россия с декабря 2022 года потеряла на Бахмутском направлении 100 тысяч оккупантов.

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