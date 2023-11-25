В ВСУ сообщили о ликвидации высокопоставленного российского офицера

Подполковник армии РФ был ликвидирован еще 11 октября 2022 года, но его тело нашли только сейчас.
Украинские военные ликвидировали заместителя начальника штаба 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Сергея Никулина.
Об этом сообщил украинский военнослужащий Анатолий Штефан.
Он заявил, что подполковник был ликвидирован еще 11 октября 2022 года, но его тело нашли только сейчас.
"Начальник связи – заместитель начальника штаба 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии подполковник Никулин Сергей", – сообщил Штефан.
Напомним, ранее сообщалось, что глава Минобороны Рустем Умеров сказал, сколько бойцов потеряла РФ за шесть недель.
Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ поразили российский БТР с личным составом.
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