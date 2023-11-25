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В ВСУ сообщили о ликвидации высокопоставленного российского офицера

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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В ВСУ сообщили о ликвидации высокопоставленного российского офицера

Потери окупантов / Фото: Associated Press

Подполковник армии РФ был ликвидирован еще 11 октября 2022 года, но его тело нашли только сейчас.

Украинские военные ликвидировали заместителя начальника штаба 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Сергея Никулина.

Об этом сообщил украинский военнослужащий Анатолий Штефан.

Он заявил, что подполковник был ликвидирован еще 11 октября 2022 года, но его тело нашли только сейчас.

"Начальник связи – заместитель начальника штаба 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии подполковник Никулин Сергей", – сообщил Штефан.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Минобороны Рустем Умеров сказал, сколько бойцов потеряла РФ за шесть недель.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ поразили российский БТР с личным составом.

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Дата публикации
Просмотры
897
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