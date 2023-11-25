В ВСУ сообщили о ликвидации высокопоставленного российского офицера

Подполковник армии РФ был ликвидирован еще 11 октября 2022 года, но его тело нашли только сейчас.

Украинские военные ликвидировали заместителя начальника штаба 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Сергея Никулина.

Также читайте Российский военкор показал потери окупантов под Авдеевкой (видео)

Об этом сообщил украинский военнослужащий Анатолий Штефан.

Он заявил, что подполковник был ликвидирован еще 11 октября 2022 года, но его тело нашли только сейчас.

"Начальник связи – заместитель начальника штаба 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии подполковник Никулин Сергей", – сообщил Штефан.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Минобороны Рустем Умеров сказал, сколько бойцов потеряла РФ за шесть недель.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ поразили российский БТР с личным составом.

Читайте также: