В ВСУ сообщили о сложной ситуации в Донецкой области: "враг бесится" и пытается прорвать оборону

Ситуация на фронте на Донетчине чрезвычайно сложнаа, ведь там российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ, поэтому ищут слабые места, чтобы таранить всеми видами артиллерии.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, сообщает "Эспрессо".



"Ситуация чрезвычайно сложная на Донетчине. Враг бесится и пытается во что бы то ни стало прорвать нашу оборону, выискивает слабые места, чтобы таранить ее всеми видами артиллерии. Противник бьет крупнокалиберной артиллерией, а сегодня Пригожин, глава ЧВК "Вагнер", показывал, но надо верифицировать местность, что они использовали "Гиацинты", ведь об этом мы и раньше знали", — заметил Череватый.

"Также они работают системами реактивного залпового огня, по возможности – авиацией, чтобы прорвать нашу оборону", – добавил он.

В то же время, представитель Восточной группировки сообщил, что ВСУ в районе Бахмута, Соледара, Клещиевки и других населенных пунктов продолжают держать позиции. Украинские защитники каждый раз отбивают атаки врага, нанося ему тяжелые потери.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов заявил, что если ВСУ не отстоят Бахмут, война затянется и у российского диктатора Владимира Путина появятся основания потребовать переговоров с Западом. В то же время, эксперт считает, что страна-агрессор уже перешла пик своих боевых возможностей, и надо ее войска доломать.

Еще один военный эксперт Сергей Грабский рассказал – даже если оккупантам удастся захватить Бахмут, они не будут иметь успеха в дальнейшем продвижении на Славянск и Краматорск, на что возлагают надежды.

По оценкам западных аналитиков, если бы россияне совершили прорыв в Бахмуте, это бы представляло угрозу для Краматорска и Славянска и лишило бы Украину полезного пересечения дорог и железных дорог. Однако на сегодняшний день Бахмут уже не имеет столь важного значения из-за больших разрушений.

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