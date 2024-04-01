В ВСУ сообщили, почему россияне меньше используют "Калибры" во время атак

Армия Российской Федерации стала меньше использовать крылатые ракеты "Калибр" для атаки по Украине из-за сложностей, которые испытывает с логистикой. В настоящее время россияне пытаются заменить их более эффективными типами ракет.

Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Для россиян сейчас проблематично и доставлять ракеты, и обслуживать выпускаемые "Калибры" ракетные установки и перезагружаться "Калибрами". Поскольку вся логистика и инфраструктура остается в севастопольских бухтах", — подчеркнула она.

По словам Гуменюк, российским ракетоносителям сложно добираться до временно аннексированного Крыма. Каждая такая попытка связана с повышенной угрозой атак надводных дронов. Именно поэтому российские войска активно укрепляют свой пункт базирования в Новороссийске дополнительными боновыми заграждениями.

РФ давно не запускала "Калибры"

Анализ последних массированных обстрелов Украины показал, что РФ давно не запускала "Калибры" во время массированных атак, производство которых не прекращалось. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что это может свидетельствовать о том, что оккупанты накапливают этот вид вооружения.

Между тем руководитель украинской разведки Кирилл Буданов отмечает, что армия врага не использовала "Калибры", а атаковала ракетами Х-101, поскольку в РФ ее считают более эффективной. Он прогнозирует, что в ближайшее время Россия будет бить "Калибрамы".

В свою очередь, эксперты Defence Express подсчитали крылатые ракеты россиян, которые захватчики не использовали четыре месяца. Отмечается, что речь может идти об увеличении запаса ракет этого типа в диапазоне от 80 единиц до 120 единиц, или же в диапазон от 245 единиц до 285 единиц.

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