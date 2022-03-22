В ВСУ сообщили, с каких белорусских аэродромов поднимаются самолеты РФ для сброса бомб на Украину

К нанесению ударов по объектам привлекались самолеты бомбардировочной, штурмовой и истребительной авиации.
Не достигая поставленных целей, Россия продолжает терроризировать мирное население Украины, сбрасывая авиабомбы на гражданские и военные объекты.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 22 марта.
"Не достигая успеха, враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары с использованием средств воздушного нападения по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Донецкой областях", - говорится в сообщении.
Также в ВСУ сообщают, что враг совершил более 80 авиавылетов, в том числе 29 — с аэродромов Барановичи и Бобруйск, расположенных на территории Республики Беларусь.
К нанесению ударов по объектам привлекались самолеты бомбардировочной, штурмовой и истребительной авиации. В целях ведения воздушной разведки объектов на территории Украины враг задействовал пять самолетов-разведчиков.
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