В ВСУ сообщили, сколько оккупантов сосредоточено на Купянском направлении

На Купянском направлении русская оккупационная армия сосредоточила около 44 тысяч бойцов. Захватчики РФ подтягивают резервы, чтобы восполнить потери, понесенные во время боевых действий.

Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо.

"Мы контролируем поголовье оккупантов на любом направлении в зоне ответственности ОСУВ "Хортица". Всего по нашей полосе ответственности зафиксировано около 200 тыс. окупантов. Именно на Купянском направлении — около 44 тыс.", — подчеркнул представитель ВСУ.

По его словам, россияне несут большие потери. Кроме этого, "есть еще дезертиры и отказники, отказывающиеся выполнять приказы"

На Купянском направлении в течение суток ВСУ отразили 11 атак окупантов: в Синьковке, Табаевке, Тернах и Серебрянском лесничестве. Кроме того, были уничтожены 289 солдат оккупационного войска. Двое россиян попали в плен.

Напомним, несколько дней назад аналитики Deepstate сообщили, что якобы оккупанты продвинулись на Купянском направлении и захватили село Табаевка Харьковской области.

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