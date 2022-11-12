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В ВСУ сообщили, сколько российских войск сконцентрировано на востоке Украины

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1402
Время на прочтение
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В ВСУ сообщили, сколько российских войск сконцентрировано на востоке Украины

Фото: Associated Press

Силы захватчиков на востоке можно оценить как несколько армий стран Восточной Европы.

Россия на востоке Украины сконцентрировала около 130 тыс. своих солдат и офицеров, особенно на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил в эфире телемарафона.

Он отметил, что именно на Бахмутском и Авдеевском направлениях продолжаются самые горячие бои.

"Там (на востоке Украины – ред.) сконцентрировано около 130 тысяч личного состава. В технике требуется более детальный анализ. Это, грубо говоря, количество нескольких армий стран Восточной Европы, которым противостоят наши военные. Особенно на Авдеевском и Бахмутском направлениях, там идут самые горячие бои", — отметил Череватый.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия планирует отправить в Украину новую волну мобилизованных из Смоленска во второй декаде ноября.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что после зимы ВСУ пополнятся тысячами новых солдат, которые сейчас проходят обучение в Великобритании.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, во время полномасштабной войны РФ понесла в 10 раз больше потерь, чем Украина. Однако назвать точное количество вражеских потерь сейчас невозможно.

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Дата публикации
Просмотры
1402
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