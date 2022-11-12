В ВСУ сообщили, сколько российских войск сконцентрировано на востоке Украины

Силы захватчиков на востоке можно оценить как несколько армий стран Восточной Европы.

Россия на востоке Украины сконцентрировала около 130 тыс. своих солдат и офицеров, особенно на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил в эфире телемарафона.

Он отметил, что именно на Бахмутском и Авдеевском направлениях продолжаются самые горячие бои.

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"Там (на востоке Украины – ред.) сконцентрировано около 130 тысяч личного состава. В технике требуется более детальный анализ. Это, грубо говоря, количество нескольких армий стран Восточной Европы, которым противостоят наши военные. Особенно на Авдеевском и Бахмутском направлениях, там идут самые горячие бои", — отметил Череватый.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия планирует отправить в Украину новую волну мобилизованных из Смоленска во второй декаде ноября.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что после зимы ВСУ пополнятся тысячами новых солдат, которые сейчас проходят обучение в Великобритании.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, во время полномасштабной войны РФ понесла в 10 раз больше потерь, чем Украина. Однако назвать точное количество вражеских потерь сейчас невозможно.

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