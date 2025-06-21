За сколько времени Россия может захватить Донецкую область: в ВСУ ответили

Российские потери / © Associated Press

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России понадобятся десятки лет и миллионы потерь, чтобы выйти на админграницы Донецкой области — пока это выглядит как недостижимая цель.

Об этом сообщил представитель ОСУВ «Хортица» Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

«Примерно, как мы считали, за несколько десятков лет и несколько миллионов потерь они могли бы справиться (выйти на административные границы Донецкой области, — Ред.). Давайте посмотрим, что на то продвижение, которое происходило после 2023 года, сколько у них потерь после 2023 года — это сотни тысяч человек… Да, продвижение безусловно есть, но оно в пределах отдельных районов Донецкой области», — подчеркнул спикер ОСУВ.

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Несмотря на это, он предостерег: враг не откажется от попыток давления — и на поле боя, и на гражданское население, и на дипломатическом фронте.

«Это не означает, что они (российские войска, — Ред.) не будут оказывать дополнительное давление на украинское общество теми же обстрелами гражданских объектов. Плюс это не значит, что они не будут давить на дипломатическом уровне, пытаясь подорвать усилия по защите Украины», — добавил Трегубов.

Ранее в эстонской разведке отметили, что оккупанты не могут достичь прорыва на фронте, поэтому все чаще прибегает к ударам по жилым кварталам Украины.

Напомним, россияне продолжают штурмовать Волчанск. ВСУ удерживают свои позиции и уничтожают технику оккупантов. В то же время Россия уменьшила интенсивность штурмов на Сумщине. Причина — значительное истощение сил и средств врага, а не изменение тактики.

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