В ВСУ впервые раскрыли, как и кто готовил оборону Бахмута: "Приказ был подписан в июле прошлого года"

Украина начала подготовку по обороне Бахмута во время боев за Лисичанск и Северодонецк Луганской области. Приказ был подписан в июле 2022 г.

Об этом рассказал в комментарии УНН представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Тогда, по его словам, был сформирован план подготовки обороны Бахмута, были созданы внешние и внутренние обороны города, рубежа. В городе были вырыты километры траншей, сооружены укрепления и заминированная территория.

Для подготовки привлекались системы траншей, которые насчитывали почти 20 тысяч метров. Также много было сделано мест для ведения огня и других сооружений. Для этого привлекались подразделения сил обороны — ВСУ, пограничной службы, областных военных администраций. Именно эти вещи дали в комплексе, плюс применялись нашими военными инженерами системы минирования", — вспомнил Череватый.

Он добавил, что более 5 тысяч мин было установлено. Кроме того, было подготовлено много средств ограждения: колючей проволоки более 15 тысяч метров.

Череватый подчеркнул, что именно благодаря успешной оборонной операции, украинская армия смогла диквидировать по меньшей мере 81 тысячу боевиков "Вагнер".

Ситуация на Бахмутском направлении

В отчете от ISW, опубликованном 8 июня, говорится, что Вооруженные силы Украины совершают наступательные операции на Бахмутском направлении. Там процитировали заявление Минобороны Украины, в котором было сказано о переходе от оборонных операций к наступательным, а также о продвижении за последние сутки на 200-1000 метров на разных участках фронта в районе Бахмута.

А российские военкоры сообщили о контратаках ВСУ в районе населенных пунктов Клищиевка, Орехово-Василовка, Берховка и Яковлевка.