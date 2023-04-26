В ВСУ высказались о контрнаступлении: "Оно тихонько идет такими небольшими шагами"

Контрнаступление Украины уже идет небольшими шагами и заключается в том, что ВСУ минимизируют мощности и возможности российских войск.

Об этом руководительница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире телеканала "Мы — Украина".

Она отметила, что украинские бойцы понимают военный потенциал врага на юге и работают над его уничтожением.

"Мы не склонны недооценивать врага, мы знаем специфику формирования этой группировки (на юге – ред.), понимаем ее мощности, потенциал, и работаем методически над тем, чтобы эти мощности и возможности были минимизированы", – сказала Гуменюк.

Она пояснила, что в этом и заключается уже продолжающееся украинское контрнаступление, а именно – в снижении мощностей противника.

"В этом как раз и заключается то самое контрнаступление, которого все ждут-ждут, когда же уже начнется, когда уже можно снимать, когда уже можно показывать и выкладывать. А оно тихонечко идет такими небольшими шагами, но уверенными. И идет оно к тому, что мощности врага уничтожаются: исчезают склады с боеприпасами, взрываются пункты сосредоточения техники, прилетает в места скопления личного состава. И вот эта даже не очень организованная группировка (врага – ред.) становится совершенно разрозненной", – пояснила представительница Сил обороны юга.

Напомним, накануне Гуменюк сообщила, что украинские войска зачищают передовую полосу левого берега Днепра в Херсонской области, однако пока речь идет о контрбатарейной борьбе.

По оценкам военного эксперта Олега Жданова, украинские войска не попадут в оцепление во время контрнаступления на юге. Эксперт считает, что Генштаб ВСУ тщательно спланирует операцию по деоккупации территорий.

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