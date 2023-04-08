В ВСУ высмеяли длиннющую траншею россиян на Запорожье: "Будут рекордсменами из окопов"

Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк высмеяла длиннющий окоп, который вырыли российские военные на захваченной части Запорожской области.

Свой комментарий о произведении врага она дала в эфире телемарафона "Единые новости".

Гуменюк заверила, что траншея окупантов будет единственной их победой в войне против Украины, другие им не светят.

"Ну, хоть в чем-то у них победа будет. Других побед не будет. Пусть будут рекордсменами из окопов", – с иронией сказала спикер Сил обороны юга.

Напомним, на спутниковых снимках Sentinel-2 был обнаружен окоп протяженностью 70 км, который российские захватчики вырыли на временно захваченной территории Запорожской области. Крайние точки этого укрепрайона расположены примерно в 9 км от захваченного Мелитополя, который оккупационная "власть" признала своей "столицей".

Добавим, с начала 2023 года россияне построили новые защитные сооружения и в Крыму. Этот факт в марте тоже был запечатлен на фото со спутника.

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