В ВСУ высмеяли ложь Путина об успехах оккупантов: вы говорите, а мы делаем

Пока президент России Владимир Путин рассказывает о мнимых успехах оккупантов на фронте, Вооруженные силы Украины каждый день работают над освобождением захваченных врагом территорий.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый на канале Freeдом, комментируя заявление Путина о том, что Луганская область якобы находится полностью под контролем войск РФ.

"Наши воины привыкли к такой браваде. Они прекрасно понимают, даже с юмором... Где-то ежедневно проводится боевая работа - вы говорите, а мы делаем. Каждый день делается какой-то микрошаг - или прямой, или подготовка к нему, для освобождения украинских земель. Если они так уверены в своих силах, почему они в середине своей же территории строят укрепрайоны (так называемая "линия Вагнера" - ред.), серьезные инженерные линии?", - отметил Череватый.

По его словам, в ВСУ командиры и штабы меньше говорят и стараются больше делать:

"Скрупулезно готовится каждая операция, учитывается измотанность наших войск, усталость, экипировка, подтягивание резервов, в том числе техники, возможность артилллерийского поражения перед тем, как двигаться дальше. И только после этого, как было в Харьковской области и в Лиманской операции, идут войска, чтобы минимизировать потери и достичь максимального результата. А они пусть говорят".

Напомним, 27 октября президент России Владимир Путин выступил на "валдайском форуме" и заявил, в частности, что оккупанты полностью контролируют территорию так называемой "ЛНР".

"Спецоперация идет по плану. "Луганская народная республика" уже освобождена. Наши войска подошли и с юга, и с севера, и стало очевидно, что эти люди на новороссийских землях видят свое будущее с Россией", – заявил он.

Однако Вооруженные силы Украины продолжают боевые действия на Луганщине, по состоянию на конец октября в области было освобождено уже 9 населенных пунктов.

Также в Луганской области продолжаются ожесточенные бои в районе Сватового. Российские оккупанты принялись уничтожать мосты и активно проводить разведку.

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