В ВСУ заинтриговали заявлением о левом берегу Херсона: "Мы наращиваем усилия"

Потери у оккупантов становятся больше, а возможности пополнить ресурсы – меньшими.
Вооруженные силы Украины продолжают работать и увеличивать усилия на левом берегу Херсонской области.
Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
"На этом этапе нам удалось замедлить и усложнить логистику врага. Не исключить ее полностью, но процесс продолжается. Мы продолжаем наращивать усилия по этому направлению", — рассказала она.
По ее словам, качественная работа ВСУ приводит к тому, что потери у оккупантов становятся больше, а возможности пополнить ресурсы — меньшими.
"Но надо отдавать себе отчет, что на левобережье у россиян много ресурсов для обновления, но есть сложности с внутренней коммуникацией и морально-психологическим состоянием оккупантов", — отметила Гуменюк.
Напомним, 28 января Гуменюк о ситуации на левом берегу Херсона.
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