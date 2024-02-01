В ВСУ заинтриговали заявлением о левом берегу Херсона: "Мы наращиваем усилия"

Потери у оккупантов становятся больше, а возможности пополнить ресурсы – меньшими.

Вооруженные силы Украины продолжают работать и увеличивать усилия на левом берегу Херсонской области.

Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"На этом этапе нам удалось замедлить и усложнить логистику врага. Не исключить ее полностью, но процесс продолжается. Мы продолжаем наращивать усилия по этому направлению", — рассказала она.

По ее словам, качественная работа ВСУ приводит к тому, что потери у оккупантов становятся больше, а возможности пополнить ресурсы — меньшими.

"Но надо отдавать себе отчет, что на левобережье у россиян много ресурсов для обновления, но есть сложности с внутренней коммуникацией и морально-психологическим состоянием оккупантов", — отметила Гуменюк.

Напомним, 28 января Гуменюк о ситуации на левом берегу Херсона.

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