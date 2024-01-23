В ВСУ заканчиваются боеприпасы на фронте: репортаж CNN с Бахмутского направления

Украинские защитники видят, что враг собирается продолжать наступление, но не могут уничтожить его, потому что нужны боеприпасы.

Украинские войска испытывают острую нехватку снабжения боеприпасами на фронте. Бойцы говорят, что не могут на 100% выполнять поставленные им задачи.

Об этом в репортаже рассказал журналист CNN Фредерик Плейтген, посетивший позиции Сил обороны Украины вблизи Бахмута.

В описании репортажа указано, что на линии фронта в Украине заканчиваются боеприпасы, а финансирование со стороны США по-прежнему затормозило в Конгрессе.

Один из украинских военных сказал журналисту, что бойцы не могут на 100% выполнять поставленные им задачи до тех пор, пока не получат необходимые боеприпасы.

По словам Плейтгена, на посещенные им украинские позиции у гаубицы M109 возле Бахмута были выданы только дымовые боеприпасы. Журналист сказал, что он вместе с украинскими бойцами ждал доставку боеприпасов, но когда их привезли, оказалось, что это всего четыре дымовых боеприпаса.

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В репортаже также говорится, что украинские военные из дронов видят, что российские захватчики собираются продолжать наступление. Бойцы ВСУ не могут уничтожить оккупантов, потому что им нужны боеприпасы.

Командир украинской дивизии заявил, что на этом этапе соотношение сил составляет 10:1 в пользу российских военных.

Сообщается, что оккупанты используют советские боеприпасы, но эти средства до сих пор могут убивать.

Несмотря на это, украинские военные продолжают держаться.

Напомним, координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что "следующие несколько месяцев будут критическими для Украины". Он уточнил, что украинскому военному командованию уже сейчас приходится принимать сложные решения о том, какое оружие и боеприпасы применять в условиях, когда запасы сокращаются.

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